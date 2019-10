La pubblicazione su "il Giornale", il 27 dicembre 2005, della intercettazione in cui l'ex segretario dei Ds Piero Fassino diceva a Giovanni Consorte (ex a.d. di Unipol): «Allora abbiamo una banca?», con riferimento alla tentata scalata della Bnl, «è inspiegabile» se non preceduta dall'ascolto e dal via libera da parte dell'ex premier Silvio Berlusconi. La Cassazione, sentenza n. 41260 di oggi, ha così confermato la condanna (emessa nel febbraio scorso dalla Corte di appello di Milano) ad un anno di reclusione per falsa testimonianza nei confronti di Roberto Raffaelli, ex amministratore delegato della Rcs (Reseurch Control System), perché, sentito come testimone nel procedimento penale per rivelazioni di segreti di ufficio nel procedimento a carico di Paolo e Silvio Berlusconi, aveva negato che l'ascolto - nella notte di Natale del 2005 - fosse effettivamente andato in porto a causa di un difetto della pen drive (oltre alla circostanza che Berlusconi si sarebbe addormentato).

La società da lui amministrata era stata incaricata dalla Procura della esecuzione delle operazioni di intercettazione telefonica nel procedimento per manipolazioni di mercato con riguardo alla Banca Antonveneta e fra gli intercettati figurava anche Consorte. Resosi conto del rilievo politico della registrazione, Raffaelli aveva dunque cercato ed ottenuto un incontro con Berlusconi per sottoporgli l'audio nel tentativo, come da lui stesso ammesso, di riceverne favori per le sue attività all'estero. (Francesco Machina Grifeo)