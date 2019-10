NON PUNIBILITÀ

L'offerta di 40 euro per non ricevere la multa può rientrare nella particolare tenuità del fatto

Corte di cassazione - Sentenza n. 41973/2019

Mettere 40 euro in mano ad una agente della polizia stradale per non multare l'amico incorso in una violazione del codice della strada (per cui è prevista una sanzione di 39 euro), può rientrare tra i casi di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, sentenza n. 41973 di oggi, accogliendo, con rinvio, il ricorso di un uomo condannato dalla Corte di appello di Lecce ad un anno di reclusione (previo riconoscimento dell'attenuante di pena ...

