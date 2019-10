Abolire la prescrizione, senza che prima siano stati introdotti strumenti per rendere rapida e certa la durata dei processi, "sarebbe sbagliato". Lo dice il vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura David Ermini, in un'intervista a Il Messaggero. "A farne le spese sarebbero i cittadini - aggiunge - non solo gli imputati, ma anche le parti offese che non possono attendere anni e anni prima di avere una sentenza. Del resto è la Costituzione a parlare di durata ragionevole dei processi. I processi infiniti sono una negazione del diritto".

Alla base della lunga durata dei processi, c'è secondo Ermini, la mancanza di "strutture e risorse. Oltre alle buone leggi bisogna dare ai magistrati gli strumenti, il personale, le aule, per svolgere i processi e smaltire gli arretrati". Il proposito fissato nelle linee guida dal Ministro della Giustizia Bonafede, di una durata di 4 anni per i processi civili e penali nei tre gradi di giudizio. "è giusto" ma bisogna "potenziare Procure e Tribunali". Venendo al tema delle intercettazioni, Ermini ritiene che come strumento investigativo non vadano ridotte, il problema "è la loro diffusione".