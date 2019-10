"Esprimiamo netta contrarietà ad una proposta di riforma che non fa chiarezza sulle finalità perseguite e lascia sullo sfondo tanti problemi concreti ad oggi irrisolti". Così i magistrati di Area in merito alla notizia secondo cui vi sarebbe un'intesa della maggioranza parlamentare sulla bozza di riforma del Ministro Bonafede in materia di Consigli Giudiziari.



Secondo le toghe progressiste il "cosiddetto diritto di tribuna della classe forense è stato già esteso in modo consistente e la circolare sulle valutazioni di professionalità dei magistrati prevede già tra le fonti di conoscenza le segnalazioni del Consiglio dell'Ordine territorialmente competente. Estendere ulteriormente il contributo della classe forense nella materia della valutazione di professionalità dei magistrati non trova alcuna giustificazione e appare impraticabile per i tanti nodi da sciogliere, allo stato privi di adeguate risposte".



Tra questi - segnala Area - "un chiarimento su natura e finalità di tale partecipazione; l'individuazione di possibili cause di incompatibilità per gli avvocati che siano anche componenti dei Consigli dell'Ordine o che rivestano cariche all'interno degli stessi; la questione del come far fronte ai casi di sospensione dall'esercizio della professione degli avvocati componenti dei Consigli Giudiziari. A ciò deve aggiungersi il rischio - conclude l'associazione delle toghe progressiste - che simili proposte, anche per il modo con cui sono pubblicizzate, finiscano per radicare nell'opinione pubblica l'idea che la magistratura abbia necessità di controlli esterni essendo inadeguati quelli, rigorosi, cui i magistrati

italiani sono sottoposti".