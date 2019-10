"Abbiamo deciso di non ammettere in Aula, nessuna forma di ripresa e di registrazione dell'udienza perchè abbiamo ritenuto che le caratteristiche tecniche del processo in Cassazione non si prestino a forme di spettacolarizzazione, i giornalisti sono ammessi a seguire l'udienza prendendo appunti". Così il presidente della VI sezione penale della Suprema Corte ha aperto l'udienza del processo 'Mafia Capitale' leggendo l'ordinanza che regola l'accesso dei media nell'aula Magna.



Sono tre invece i rappresentanti della Procura della Cassazione che a turno prenderanno la parola nell'Aula Magna della Cassazione per svolgere la requisitoria. Previsti tre giorni di dibattimento, eventualmente con coda a sabato. Due i consiglieri relatori che svolgono l'introduzione del caso. L'aula Magna è piena di avvocati, praticanti degli studi legali, giornalisti. Continua la vigilanza delle forze dell'ordine per evitare registrazioni e riprese dell'udienza.