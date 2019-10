Camere penali Milano: le iniziative per l'astensione dalle udienze

«Il 96,5% dei processi di primo grado celebrati a Milano viene rinviato ad altra udienza per

cause non attribuibili all'avvocato o all'imputato», come l'assenza dei testimoni convocati o errori nelle notifiche degli atti. Lo rivela la Camera penale di Milano, sulla base di dati estratti da una ricerca nazionale Eurispes commissionata dall'Unione delle camere penali Italiane, annunciando anche che domani, con una diretta sulla sua pagina Facebook e in occasione

dell'astensione dei penalisti in programma da ieri e fino al 25 ottobre per protestare contro la riforma della prescrizione, illustrerà "le vere cause del rinvio dei processi milanesi".

La diretta Facebook sulla pagina degli avvocati penalisti milanesi inizierà alle ore 11. Stando ai dati della ricerca, dunque, spiega la Camera penale di Milano, è «un falso mito

quello di attribuire le responsabilità della lentezza della Giustizia al ruolo del difensore nel processo».

«Con la sostanziale abolizione di un termine finale di prescrizione dei reati - chiariscono i penalisti milanesi - ad opera della nuova legge la cui entrata in vigore è prevista dal 1° gennaio 2020, non vi sarà alcun interesse dello Stato nel giungere con celerità ad una sentenza». Pare allora evidente, proseguono, «che i tempi di celebrazione dei processi, già enormemente dilatati per cause estranee all'attività difensiva, saranno destinati ad un ulteriore vertiginoso incremento, in palese contrasto con l'art. 111 della Costituzione». In questa settimana di astensione la Camera penale di Milano ha organizzato anche per il 24 ottobre, ore 9.30, un «incontro

aperto alla Città di Milano presso il Teatro Parenti» e per il 25 ottobre, ore 10.30, un'assemblea «straordinaria della Camera Penale di Milano presso la Sala Eligio Gualdoni del Palazzo di

Giustizia, sulle ragioni dell'astensione e sulle iniziative future da intraprendere».