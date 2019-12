"Da parte mia non c'e' alcuna volonta' di avere scontri o fare polemiche. Mi dicono che ci siano alcune proposte dalle altre forze che io vaglierò insieme a loro, ma su una cosa siamo fermi: non dovrà esserci più un tempo oltre il quale un cittadino italiano non ottiene una risposta di giustizia dopo il primo grado di giudizio". Lo afferma il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, confermando, parlando con i cronisti in Transatlantico alla Camera, l'entrata in vigore della riforma della prescrizione dal 2020. "Il primo gennaio - ha tuttavia puntualizzato - in termini concreti non succede nulla, perchè gli effetti processuali non si avranno prima del 2024". E ha concluso assicurando: "Tutti abbiamo un unico obiettivo: velocizzare il processo penale".