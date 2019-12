dichiarazione annuale

La ‘continuità aziendale' non giustifica l'omesso versamento Iva

Corte di cassazione - Sentenza 11 dicembre 2019 n. 50007

Il tentativo di preservare la continuità aziendale non autorizza l'imprenditore a non versare l'Iva prediligendo il pagamento di altri creditori. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, con la sentenza n. 50007 di oggi, respingendo il ricorso del rappresentante legale di una Srl condannato per l'omesso versamento degli oltre 300mila euro indicati nella dichiarazione annuale

