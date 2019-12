"Non è vero che il primo gennaio si scatena un'apocalisse processuale. E' un' enfatizzazione che non ha fondamento".Lo ha detto il presidente dell'Associazione nazionale magistrati Luca Poniz, davanti alla Commissione Giustizia della Camera, parlando della riforma dello stop della prescrizione dopo la sentenza di primo grado, che entrerà in vigore il primo gennaio 2020. "Oggi non si giustifica nè il differimento nè l'abrogazione di questa norma" ha detto Poniz,secondo cui "la riforma immaginata dal ministro Bonafede va in una direzione condivisibile".

"Gli effetti della riforma "si produrranno nel futuro". Per questo, ha assicurato Poniz, "c'è il tempo di introdurre le altre misure processuali e ordinamentali che anche l'Anm ha immaginato". L'interruzione definitiva della prescrizione dopo la sentenza di primo grado

servirebbe a evitare "un uso improprio" di questo istituto ma anche "delle impugnazioni e del processo", ha aggiunto il leader dell'Anm, spiegando che "negli altri ordinamenti del mondo non si conosce un situazione come la nostra" e parlando di una "patologia che va eliminata dal nostro sistema". Poniz ha definito "nobili" alcune delle argomentazioni dell'avvocatura contro la riforma. Ma dire, come fanno i penalisti, che con questo intervento si arriverà all' "imputato per sempre" è un'"enfatizzazione": dire che i processi dureranno di più perchè il magistrato non avrà più il pungolo della prescrizione è offrire "una caricatura del processo". Perchè ogni magistrato rispetta le regole e "ha anche una deontologia,oltre alla consapevolezza che nei processi ci sono le vite dellepersone".