proteggere le donne che subiscono violenza, alle norme sull'evasione fiscale e alla legge Spazzacorrotti". Lo dice in un post su Fb il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, facendo gli auguri a tutti per il nuovo anno. "L'Italia è sempre più leader nella lotta alla corruzione, anche grazie alla Spazzacorrotti. All'interno c'era la norma sulla prescrizione: sono molto orgoglioso che da oggi la prescrizione come siamo abituati a conoscerla non esiste più, ora ci dobbiamo mettere al lavoro per la riduzione dei tempi del processo giusto che abbia una durata breve e ragionevole non solo nel penale ma anche nel civile", prosegue il Guardasigilli, il quale assicura "nel 2020 la riforma del processo penale e civile per garantire una drastica riduzione dei tempi dei processi: sono obiettivi importati per i quali ci metteremo subito al lavoro". "Vi ringrazio per il sostegno che mi date, ringrazio anche chi fa critiche, sono importanti, non mancherà mai la fase del confronto per avere buone leggi nell'interesse dei cittadini", conclude.