"Tre forze politiche su quattro che sostengono il governo considerano la legge oggi in vigore sbagliata: non chiediamo abiure, ma non accettiamo diktat". Lo dice il responsabile giustizia del Pd Walter Verini, intervistato dal Corriere della Sera sulla prescrizione, chiedendo "al premier Conte di trovare la sintesi". "L''ergastolo processuale' di Bonafede così com'è non va.

Abbiamo fatto la nostra proposta. Non siamo rigidi. Ora tocca agli altri". "Per noi la via maestra è trovare una sintesi. Differenziare - spiega - tra assoluzione o condanna. Differenziare a seconda della gravità del reato. Ma credo che dobbiamo smettere di parlarci attraverso i giornali". A Renzi che si è detto pronto a votare la proposta Costa ricorda: "sottovaluta la strumentalizzazione: Forza Italia ha l'obiettivo di far cadere il governo e far tornare Salvini che diceva: 'In galera e buttiamo la chiave' ed 'è sempre legittimo sparare in casa'. Che c'è di garantismo in questo?".