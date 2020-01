Torni a correre la prescrizione per chi è assolto. E' questa la proposta di mediazione che il premier Giuseppe Conte mette sul tavolo della sua maggioranza. L'idea è quella di tenere ferma la riforma Bonafede che blocca la prescrizione per sempre solo per chi è condannato. Mentre per chi è assolto dovrebbero essere fissati tempi diversi, a seconda dei gradi di giudizio, dopo i quali la prescrizione scatta.

Non è ancora un'intesa: è una "fumata grigia" che apre il lavoro su un accordo tutto da trovare. Ci si arriva al termine di un vertice di quasi tre ore (aperto dagli auguri di buon anno del premier) all'affollato tavolo di Palazzo Chigi di Conte e del ministro Alfonso Bonafede con i rappresentanti dei quattro partiti di maggioranza.