"Non abbiamo fonti ufficiali dal governo che ci permettono di capire con esattezza quale sia l'esito del vertice di ieri sul tema della prescrizione. Di certo un intervento che distingua la posizione di chi è assolto da chi è condannato non affronterebbe il tema di fondo, ossia il pericolo di un processo senza fine, che deriverebbe dalla abrogazione della prescrizione. Riteniamo quindi necessaria, come garantito dal ministro Bonafede a dicembre, una tempestiva riconvocazione del tavolo con avvocati e magistrati per un confronto sulla riforma penale, prima che si giunga all'approdo di un testo in Consiglio dei ministri". Lo dichiara il presidente del Consiglio nazionale forense, Andrea Mascherin.