"Il Ministero della Giustizia si era pubblicamente impegnato a fornire i dati sul numero dei provvedimenti che hanno dichiarato l'estinzione dei reati per intervenuta prescrizione con indicazione e suddivisione per titolo di reato. L'Unione camere penali non avendo ricevuto i

dati richiesti, ha provveduto nei giorni scorsi a depositare un'istanza formale di accesso agli atti".L'iniziativa è annunciata in una nota. L'Ucpi ricorda che il 19 dicembre scorso il vice Capo di Gabinetto del Ministero della Giustizia ad una simile richiesta avanzata da alcuni Deputati componenti della Commissione Giustizia "aveva risposto, in modo surreale, che la richiesta 'per i tempi ristretti non ha ancora permesso la ricognizione e il reperimento di un simile dato'". E nota che il Ministero di via Arenula "non ha consultato i dati sullaprescrizione prima di proporre la controriforma della prescrizione".Se i numeri non saranno forniti nemmeno dopo l'istanza, l'Ucpi ricorrerà all'autorità giudiziaria per ottenere il diritto alla conoscenza di dati che dovrebberoessere già di pubblico dominio".