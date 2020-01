Cari giudici, cambiate settore e andate a lavorare da un'altra parte. Dice questo, naturalmente in tono formale e garbato, la lettera che gli avvocati della Camera penale, da Torino, hanno scritto a tre magistrati del tribunale di Asti. Il caso ruota intorno al processo a una coppia di astigiani per sevizie sulla figlioletta. Il presidente del collegio, Roberto Amerio, nel bel mezzo di un'udienza è entrato in aula e ha comunicato la decisione del tribunale: colpevoli, 11 anni per il padre e 5 anni per la madre. Il problema era che uno degli avvocati non aveva ancora nemmeno preso la parola. Apriti cielo: il foglio con la sentenza viene strappato (materialmente) e la causa è da rifare. Tutto questo il 18 dicembre. Da allora i penalisti di Asti sono sul piede di guerra. Le assemblee, i comunicati stampa, le minacce di sciopero. Del resto, a parte l'evidente violazione della procedura, quella del giudice che finge di ascoltare, e magari sonnecchia durante le arringhe difensive, è una delle paure ancestrali degli avvocati in ogni tempo e in ogni luogo.

L'Anm regionale definisce "inaccettabile" e "gravemente intimidatoria" la mossa dell'Avvocatura, mentre il procuratore generale, Francesco Saluzzo, parlando anche a nome di tutti i capi delle procure del territorio, ne denuncia il carattere "destabilizzante", "estraneo al perimetro

istituzionale" e persino "brutale". Non era mai successo.