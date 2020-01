"Abbiamo lavorato alla riforma de processo penale per accelerare i tempi. Tutte le forze politiche valuteranno il testo e faranno le loro proposte. Numerose sono le convergenze sulle misure per abbreviare i tempi. Rimangono alcune distanze sulla prescrizione. Per me e per il Movimento cinque stelle resta prioritario garantire la certezza della pena e che non ci siano sacche di impunità". Lo afferma il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede.

"La distinzione fra assolti e condannati non è la mia proposta di partenza - prosegue il Guardasigilli - ma ricordo che questa distinzione è stata già introdotta nella scorsa legislatura da qualcuno che adesso solleva profili di incostituzionalità".