"Domani c'è il ministro Bonafede che illustrerà le linee programmatiche sulla giustizia. Stiamo lavorando tutti intensamente per la riforma del processo penale, per trovare non tanto una soluzione di mediazione politica perché i cittadini non ci chiedono questo, non ci chiedono una via di mezzo che potrebbe essere una cosa sconcia dal punto di vista dell'efficacia. Ci chiedono un sistema di giustizia penale efficiente. Nell'ambito di questo ci sarà anche la norma dedicata alla prescrizione". Lo dice il premier Giuseppe Conte parlando fuori da Palazzo Chigi.