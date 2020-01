"Indubbiamente le dichiarazioni di oggi del Pd e di Conte sono importanti, ma aspettiamo di capire come si sostanziano". In ogni caso qualunque soluzione sulla prescrizione "deve entrare in vigore immediatamente, non può essere rimandata al testo della legge delega sul processo

penale". Giandomenico Caiazza, presidente dell'Unione delle Camere penali, apprezza le prese di posizione odierne del Pd e del presidente del Consiglio sulla prescrizione ma pone una

precisa condizione: che si intervenga con "un decreto legge", visto che le norme della contestata riforma Bonafede "sono già in vigore"; un provvedimento che "abroghi o modifichi quella sciagurata riforma".

Domani i penalisti manifesteranno in piazza davanti alla Camera a sostegno del ddl Costa che abroga la riforma Bonafede e con loro ci saranno anche parlamentari: "già tantissime

delegazioni di parlamentari, anche della maggioranza, ci hanno chiesto di interagire", dice Caiazza all'ANSA.