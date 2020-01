corte costituzionale

Bancarotta, istanza al giudice dell'esecuzione per rideterminare l'inabilitazione di dieci anni

Corte di cassazione - Sentenza n. 3290 del 27 gennaio 2020

Tempi più rapidi per rideterminare le pene accessorie in caso di condanna per bancarotta dopo la sentenza 222/2018 della Corte costituzionale. Non sarà più necessario infatti disporre un nuovo giudizio ma sarà sufficiente presentare una istanza al giudice dell'esecuzione che potrà agire autonomamente nell'ambito della sua discrezionalità. Lo ha stabilito la Corte di cassazione con la sentenza n. 3290 del 27 gennaio 2020

