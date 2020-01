"La nostra battaglia continua contro la riforma Bonafede della prescrizione, una delle più sciagurate leggi della storia della Repubblica". Lo ha detto il presidente dell'Unione delle Camere penali Giandomenico Caiazza, aprendo la manifestazione davanti a Montecitorio a sostegno del ddl presentato da Enrico Costa, che è stato accolto da un lungo applauso dagli avvocati.



"C'è l'intenzione della maggioranza - prosegue - di riportare in Commissione il ddl Costa, segno evidente per noi del timore che c'è di quella iniziativa, non si vuole che si voti".



Diversi i parlamentari presenti, di maggioranza (soprattutto Italia Viva) e opposizione, con una folta delegazione di Forza Italia. "Siamo con Costa perchè gli imputati non restino tali a

vita" ha detto il presidente del Consiglio nazionale forense Andrea Mascherin, che riprendendo un concetto espresso anche da Caiazza, ha puntato l'indice contro le riforme penali fondate "sui sondaggi" e usate come mezzo di "ricerca del consenso"."Invito la politica a non andare allo scontro, mi accontenterei di una sospensione della norma sulla prescrizione in attesa della riforma del processo penale", ha aggiunto Mascherin.