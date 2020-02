La legge Spazzacorrotti - su cui è accesa in questi giorni la polemica dentro la maggioranza per la norma che ha cancellato la prescrizione dopo la sentenza di primo grado - finisce davanti alla Corte costituzionale. L'11 febbraio prossimo i giudici della Consulta dovranno pronunciarsi sulla retroattività della stretta sui benefici penitenziari per i condannati per i reati contro la pubblica amministrazione. A sollevare la questione di costituzionalità è stato il tribunale di sorveglianza di Venezia.