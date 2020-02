buona fede esclusa

Armi per corrispondenza, venditore responsabile se non ha verificato i titoli

Corte di cassazione - Sentenza 6 febbraio 2020 n. 5037

Non può trincerarsi dietro la buona fede il titolare di un'armeria – nel caso di San Marino - che abbia venduto, per corrispondenza, 247 "pezzi" a persone residenti in Italia che avevano fornito false generalità e titoli di legittimazione contraffatti. La Cassazione, sentenza 5037/2020, ha così accolto, con rinvio, il ricorso del Procuratore generale della Corte di appello di Bari

