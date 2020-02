L'accordo sulla prescrizione "non convince perché fa discendere da una condanna o da un'assoluzione non definitive conseguenze determinanti sul piano penale in aperta violazione della presunzione di non colpevolezza fino a sentenza definitiva, costituzionalmente

garantita". L'Associazione nazionale forense parla perciò di un "compromesso che non dà risposte, pure evocate da alcuni esponenti della compagine di governo, alle precise obiezioni degli avvocati, dell'accademia e di molti vertici degli uffici giudiziari che, anche in aperto dissenso con l'Anm, hanno criticato in modo puntuale la nuova norma sulla prescrizione".

E chiede: "si rinvii intanto di un anno l'entrata in vigore della riforma Bonafede sulla prescrizione, e le forze politiche sappiano nel frattempo, alla luce della riforma complessiva del processo penale che il Guardasigilli intende presentare nei prossimi giorni, incidere realmente sul sistema giustizia del nostro Paese".

"Basta col tifo da stadio e con il livore mediatico sull'abolizione della prescrizione - dice il segretario Luigi Pansini- E' interesse di tutti, a partire da magistrati e avvocati, garantire tempi più rapidi e certi attraverso interventi sull'instaurazione dei processi in modo da rendere superflua la riforma della prescrizione targata Bonafede e non intaccare il principio di civiltà giuridica per il quale, se lo Stato non è riuscito a celebrare un processo in quindici anni, è anche giusto che rinunci alla sua potestà punitiva".