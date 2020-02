Non si è spinto sino al punto di chiedere alla Consulta una pronuncia di incostituzionalità dell'articolo della Spazzacorrotti che ha incluso la corruzione e altri delitti contro la pubblica amministrazione tra quelli gravissimi (come mafia e terrorismo) che non consentono l'accesso ai benefici penitenziari e alle misure alternative alla detenzione se il condannato non collabora, senza prevedere una norma transitoria che escluda da questo regime i reati compiuti prima dell'entrata in vigore della legge. Ma a sorpresa all'udienza pubblica davanti alla Corte costituzionale, l'avvocato dello Stato Massimo Giannuzzi - che nel giudizio rappresenta il governo - ha fatto proprie le ragioni della difesa degli imputati che hanno impugnato la mancata concessione di quei benefici. Chiedendo alla Corte di mettere nero su bianco con una sentenza interpretativa, formalmente di rigetto, che la stretta sui benefici penitenziari, a partire dall'affidamento in prova ai servizi sociali e dalla sospensione condizionale della pena, può essere applicata "solo ai fatti commessi successivamente all'entrata in vigore della legge".



Un colpo di scena ovviamente apprezzato dal pool di difensori, capeggiato dal professore Vittorio Manes, ordinario di procedura penale e dal presidente dell'Unione delle Camere penali Giandomenico Caiazza, che invece hanno chiesto in prima battuta una pronuncia di incostituzionalità. "Sorprende positivamente la posizione dell'Avvocatura dello Stato, per la forza con cui ha condiviso i gravi dubbi di costituzionalità sollevati dai giudici rimettenti e argomentati dagli avvocati delle parti intervenienti", dice a udienza finita Manes, il cui intervento è stato definito "magistrale" da quella che doveva essere la sua controparte, l'avvocato dello Stato.



A far finire al vaglio della Consulta la legge che più inorgoglisce il Movimento Cinquestelle sono stati oltre una decina tra tribunali di sorveglianza e giudici dell'esecuzione (apripista i magistrati di Venezia,Lecce, Taranto e Brindisi).



"Un record" come sottolinea Caiazza, evidenziando che "non si è mai vista una legge appena promulgata travolta così da ordinanze di giudici di tutta Italia". In discussione la compatibilità della norma con più principi costituzionali a cominciare dall'articolo 25 della Costituzione sulla irretroattività della legge penale.



Formalmente l'esecuzione delle pene non rientra nella tutela prevista dalla norma costituzionale; ma prima le difese, poi lo stesso Giannuzzi riprendendo i loro argomenti, hanno chiesto alla Corte un cambio di rotta e di riconoscere natura sostanziale, e in quanto tale non retroattiva, a tutte le norme che peggiorano la condizione dei detenuti.



"Lo Stato non può cambiare la carte in tavola a sorpresa. Altrimenti il cittadino è un suddito assoggettato all'arbitrio del Leviatano" aveva detto poco prima Manes parlando di una "questione cruciale per gli equilibri dello Stato di diritto".



Invece "moltissime persone" che confidavano "in un quadro normativo che assicurava ragionevolmente la prospettiva di poter trascorrere l'esecuzione della pena fuori dal circuito custodiale", "improvvisamente si sono viste proiettate nella condizione di dover patire un forzoso assaggio di pena in carcere".



La decisione arriverà domani o nei prossimi giorni. A meno che si decida di unificare la trattazione di altre questioni già nel ruolo della Consulta il 25 e il 26 febbraio prossimo: allora dovrà stabilire se è ragionevole aver inserito i reati contro la pubblica amministrazione tra quelli gravissimi esclusi dai benefici penitenziari.