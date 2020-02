Da poco più di 2mila euro a poco meno di 300 euro. Il costo della definizione di un processo penale in Italia varia parecchio a seconda dei singoli tribunali e queste oscillazioni così ampie portano la media a 645 euro. E' a Caltanissetta che i processi sono più salati, con un costo medio di 2.059 euro; mentre è Prato a vantare i procedimenti più economici con un costo che si aggira sui 288 euro. Le stesse grandi differenze si registrano nella giustizia civile: se una causa costa mediamente in Italia 307 euro, la forchetta varia dai 620 euro di Lanusei ai 180 di Tivoli.



A calcolare per la prima volta il costo economico della giustizia italiana è un articolo di Questione Giustizia, la rivista trimestrale di Magistratura democratica - la corrente di sinistra dei giudici - che prende in considerazione il triennio compreso tra il 2015 e il 2017. Lo ha fatto rapportando il costo del personale (magistrati togati, giudici onorari e personale amministrativo) impiegato nel settore civile e penale di ciascun Tribunale al numero di cause civili e penali definite dalla struttura.



L'analisi riguarda anche i tempi di definizione dei processi. Si tratta di un dato particolarmente significativo in questo momento, visto che la riforma del processo penale targata Bonafede, appena approvata dal Consiglio dei ministri, indica in quattro anni (5 per i reati più gravi) la durata massima complessiva dei tre gradi di giudizio. Un obiettivo che sembra molto ambizioso, a giudicare dai 1.506 giorni, più di quattro anni, che sono stati necessari a Tempio Pausania nel triennio considerato per definire il solo primo grado di giudizio penale. La media nazionale è invece di 415 giorni, (un anno e 40 giorni). Il tribunale più veloce è quello di Aosta, dove i processi durano 119 giorni. Ma i più virtuosi, con costi e durata sotto la media, sono Prato, Parma e Bolzano. Ancora meno confortanti i dati sulla giustizia civile.La media nazionale è di 702 giorni,quasi due anni. E il record delle cause lumaca è di Vallo della Lucania, con una durata di 2211 giorni, cioè un pò più di sei anni. I procedimenti più rapidi si celebrano a Ferrara in 250 giorni.