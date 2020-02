La maggioranza ha trovato un intesa sul decreto intercettazioni, tradotto in un subemendamento all'emendamento del relatore firmato dai quattro capigruppo in Commissione, compreso Giuseppe Cucca di Italia Viva. Il testo del relatore stabilisce che le intercettazioni disposte per un processo non possono essere utilizzate in procedimenti diversi da quelli nei quali sono stati disposti, salvo che risultino indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza" o per reati molto gravi come lo spaccio di sostanze stupefacenti, contrabbando, pedopornografia, usura. Il subemendamento introduce una restrizione procedurale nel senso che tali intercettazioni devono non solo essere "indispensabili" all'accertamento del reato, ma anche

"rilevanti".