"Prendo atto della posizione espressa dall'Associazione nazionale magistrati. Mi dispiace sinceramente che, in questo modo, l'Anm rinunci a esprimere la voce dei magistrati italiani in merito a una riforma importante come quella del processo penale. Tra l'altro, il tavolo è l'occasione per conoscere, per la prima volta, la versione definitiva della riforma. Sottrarsi al confronto, anche aspro, rappresenta un'occasione mancata". Così il ministro Bonafede replica

all'Anm.