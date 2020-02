ARRESTO

Illegittimo l'arresto della capitana Rackete perchè in gioco c'è il bene vita

La Cassazione, pronunciandosi sul ricorso della Procura di Agrigento avverso la non convalida dell'arresto della capitana Carola Rackete, nell'ambito della nota vicenda del salvataggio in mare di alcuni migranti da parte dell'imbarcazione della Ong, ha affermato, che è legittima la non convalida dell'arresto in flagranza da parte del giudice quando ritenga anche solo "verosimilmente esistente" una causa di giustificazione (nel caso di specie l'adempimento del dovere di soccorso in mare, ravvisato ...

