Visite in carcere off limits per chi non autocertifichi di non avere una temperatura da 37,5 gradi in su, mal di gola, rinorrea (naso che cola), difficoltà respiratoria o comunque una sintomatologia "simil-influenzale/simil COVID-19/polmonite". Non solo,

deve anche attestare di non provenire o comunque di non aver soggiornato

negli ultimi quattordici giorni in paesi ad alta endemia o territori sottoposti a

misure di quarantena. Infine, dichiarare di non essere a conoscenza di aver avuto contatti con persone affette da COVID19. In caso contrario, non sarà possibile l'accesso in Istituto e andrà definito con l'unità di crisi locale il percorso di invio alle ASL di riferimento. Gli istituti penitenziari, privi di assistenza medica h24, poi limiteranno gli accessi dall'esterno agli orari in cui è presente il medico del penitenziario Sono queste alcune delle indicazioni fornite dal Dap.

Altre indicazioni del Ministero della Giustizia