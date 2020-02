Intercettazioni, il Governo incassa la fiducia alla Camera

Il governo incassa la fiducia decreto legge sulle intercettazioni alla Camera, che giovedì darà il via libera definitivo al testo, a soli due giorni dalla scadenza, dopo l'ok al decreto sull'emergenza coronavirus. A Montecitorio la fiducia è passata con 304 voti a favore, 226 contrari ed un astenuto. Dure le critiche sul testo da parte dell'opposizione, che ha deposto le armi dell'annunciato ostruzionismo solo per consentire una sollecita approvazione a Montecitorio del decreto sul coronavirus, grazie ad un compromesso sui tempi proposto dal presidente della Camera Roberto Fico.

Le critiche maggiori arrivano da Forza Italia che parla di un provvedimento liberticida. A far discutere sono soprattutto le norme sull'uso del trojan, il captatore informatico che viene inserito nei cellulari e negli altri dispostivi mobili. Tra le modifiche introdotte al testo varato dal Consiglio dei ministri a dicembre, il rinvio di altri due mesi dell'entrata in vigore della riforma, che diventerà efficace dal primo maggio.

L'obiettivo è dare il tempo alle procure di dotarsi dei nuovi strumenti previsti, come l' archivio digitale delle intercettazioni. Il decreto ha modificato la riforma Orlando del 2017, anche escludendo che il giornalista che pubblica le intercettazioni possa essere incriminato. Ecco le principali novità.

