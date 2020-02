"Dopo la chiusura del Tribunale di Nocera, nel Salernitano, anche noi a Napoli chiediamo cautele". Lo scrive in una nota il presidente dell'Unione dei Giovani Penalisti di Napoli, Gennaro Demetrio Paipais, che ieri ha depositato all'attenzione del deputato Gianfranco Di Sarno, della Commissione Giustizia, una richiesta affinchè si faccia promotore di una interrogazione parlamentare da indirizzare ai Ministri Bonafede e Speranza.



"In media, - spiega Paipais - il Nuovo Palazzo di Giustizia di Napoli registra, quotidianamente, circa ottomila accessi di persone provenienti da tutta Italia, pertanto, lungi da segnalare sterili allarmismi, riteniamo sia necessario adottare le necessarie cautele così come richieste agli esponenti ministeriali dall'Ordine degli Avvocati di Napoli, lo scorso 20 febbraio".



"L'urgenza di cautele impone la richiesta di interrogazione parlamentare e siamo sicuri che il deputato Gianfranco Di Sarno della Commissione Giustizia formulerà in tempi ragionevoli", conclude l'avvocato Paipais.