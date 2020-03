"Al ministero è stata già istituita una task force in cui sono presenti le unità di crisi del

Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e del dipartimento della giustizia minorile e di comunità. Sarà in continuo contatto con le rappresentanze della polizia penitenziaria e dei direttori delle strutture, ma anche con il Garante dei detenuti". Lo dice in un video su Facebook il

ministro della Giustizia spiegando che la task force sarà chiamata a "monitorare" la situazione delle carceri legata all'emergenza coronavirus.