"Stiamo lavorando senza sosta nel quadro di una più ampia battaglia contro il coronavirus. La task force al Ministero sta preparando possibili interventi per garantire da un lato i poliziotti penitenziari e dall'altro i detenuti ma bisogna mantenere la calma ed essere uniti con una consapevolezza: questo è un momento difficile per il Paese, è nostro dovere chiarire tutti insieme che lo Stato italiano non indietreggia di un centimetro di fronte alla illegalità". Lo ha detto il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, a conclusione della relazione nell'Aula del Senato sui disordini avvenuti nelle carceri nei giorni scorsi. Il Ministro ha riferito che le proteste hanno riguardato "trasversalmente quasi tutte le Regioni" ma solo in alcuni casi si è trattato di "vere e proprie rivolte durate ore" e ha sottolineato che "fuori dalla legalità e addirittura nella violenza non si può parlare di protesta, si deve parlare semplicemente di atti criminali". Il Ministro ha riferito ancora che "tanti detenuti sono preoccupati per le condizioni di sovraffollamento" nelle carceri, in questo momento di emergenza per il coronavirus ed ha affermato che è "giusto ascoltare le rivendicazioni che arrivano anche dai detenuti che rispettano le regole ma dobbiamo avere il coraggio e l'onestà di dire che tutto questo non ha nulla a che fare con incendi, devastazioni e violenze". Bonafede ha sottolineato anche misure già messe in campo per contrastare l'epidemia "rischiano di essere gravemente compromesse dalle rivolte di questi giorni".