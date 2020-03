Il ministro della Giustizia intervenga con un decreto d'urgenza per risolvere il problema

del personale amministrativo degli uffici giudiziari, che nonostante ormai la ridottissima attività delle procure di ogni grado e degli uffici giudicanti, è ancora sottoposto

"all'obbligo di recarsi in ufficio a fronte di un'attività veramente minima", e così esposto "ai rischi di contagio"; rischi legati non solo agli spostamenti per andare e tornare dal lavoro, ma anche alla "coabitazione (non sempre in condizioni ottimali, quanto alla precauzione sanitaria) in uffici spesso inadeguati". E' quanto chiedono in una lettera tutti i Procuratore generali delle 26 Corti d'appello, esprimendo la loro "preoccupazione". "Non si tratta di mandare tutti a casa,

come se l'attività giudiziaria fosse 'paralizzata': si tratta solo di poter 'modulare', con strumenti agili (e non penalizzanti per il personale), le presenze e di evitare di esporre al pericolo del contagio, indistintamente, tutta la popolazione appartenente a quella categoria.