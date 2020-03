Arriveranno nei prossimi giorni in tutti gli istituti penitenziari 2.600 kit per la protezione completa degli operatori di Polizia Penitenziaria. Il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria ha già disposto che le consegne siano effettuate con urgenza a cura di alcuni Provveditorati che si faranno carico di distribuire i kit su tutto il territorio nazionale. In tempi brevi le direzioni degli istituti potranno disporne quindi per l'utilizzo nei casi che saranno concordati con le competenti professionalità sanitarie. Lo comunica il Ministero della Giustizia con una nota.

Ogni kit, preconfezionato, prosegue il comunicato, è composto da una giacca impermeabile con cappuccio, un pantalone impermeabile, due paia di scarpe in gomma, un paio di calze, una mascherina FPP3; sono inoltre presenti anche un copricapo, un telo doccia, una giacca e un pantalone, tutti in tessuto non tessuto.

La fornitura è stata perfezionata dal Provveditorato regionale per la Puglia e la Basilicata che, una volta trattenuta la propria quota di pezzi, ha messo a disposizione di tutti gli altri PRAP i restanti kit.