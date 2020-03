640 ter c.p.

Frode informatica, la competenza segue il profitto

Corte di cassazione - Sentenza n. 10354 del 17 marzo 2020

Il reato di frode informatica, al pari della truffa, si consuma nel momento in cui l'agente consegue l'ingiusto profitto. Di conseguenza, è a quel momento che si deve fare riferimento ai fini del radicamento della competenza giurisdizionale. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, con la sentenza n. 1035/2020, dichiarando inammissibile il ricorso di un uomo condannato per aver trasferito abusivamente 250 euro da una post pay ad un'altra, non sua, ma di cui aveva la disponibilità, in tal modo appropriandosi ...

