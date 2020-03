Due dei detenuti contagiati dal Covid-19 sono guariti, come dimostra l'esito negativo del terzo tampone effettuato, e hanno fatto rientro in istituto dall'ospedale dove erano ricoverati. Lo comunica il Dap con una nota. Per uno, prosegue il comunicato, il medico dell'istituto ha prescritto la quarantena fino al 24 marzo prossimo e quindi si trova attualmente in isolamento precauzionale in una camera di pernottamento singola, dotata di bagno autonomo. Per l'altro invece non è stato ritenuto necessario l'isolamento e ha quindi fatto rientro nella sezione detentiva. Sull'intero territorio nazionale rimangono dunque otto detenuti positivi. Alcuni di questi sono ricoverati presso strutture ospedaliere delle città. Altri si trovano in istituto, isolati dal resto della popolazione detenuta, secondo il protocollo sanitario previsto dalle circolari del DAP e del Ministero della Sanità: in qualche caso hanno contratto il virus all'esterno mentre si trovavano ricoverati, per altri motivi, presso strutture sanitarie.