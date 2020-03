Pronto il vademecum della Cassazione sulle ricadute del Dl 17 marzo 2020, n.18 sui giudizi penali di legittimità. I giudici infatti osservano che "entrambi i provvedimenti normativi hanno carattere generale e si applichino ai procedimenti penali pendenti in ogni stato e grado, senza fornire una normazione di dettaglio che tenga conto della peculiarità del giudizio di legittimità". "Ciò comporta l'inevitabile difficoltà di applicare disposizioni – in gran parte pensate con riguardo al giudizio di merito – anche ai procedimenti pendenti e che sopravvengono dinanzi alla Corte di Cassazione".

Per cui la "Relazione" redatta dall'Ufficio del Massimario "intende evidenziare quelle che sono le ricadute immediate sul giudizio di legittimità, sia con riguardo al differimento delle udienze, che per quanto attiene ai limiti ed alle modalità della trattazione dei procedimenti non rinviabili".

LA RELAZIONE DEL MASSIMARIO