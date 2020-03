Sono 19 i detenuti positivi al Covid-19 su una popolazione, ad oggi, di 58.035 unità. Fra il personale di Polizia Penitenziaria invece sono 116, su quasi 38mila unità, i positivi al tampone. Lo comunica il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria ricordando che le prime direttive in materia sono state emanate lo scorso 22 febbraio.



Dei detenuti, prosegue la nota, due sono ricoverati in strutture ospedaliere, gli altri si trovano in isolamento sanitario in camere singole dotate di bagno autonomo all'interno di apposite sezioni detentive, dove vengono effettuati i controlli disposti dalle autorità sanitarie.



Per quanto riguarda gli agenti: 17 sono ricoverati in ospedale, mentre la maggior parte si trova in isolamento fiduciario domiciliare o nel proprio alloggio in caserma.



Proprio per prevenire al massimo la possibilità di contagi dall'esterno, conclude il comunicato, sono state predisposte 145 tensostrutture davanti agli ingressi degli istituti penitenziari per il triage.