REATO DEPENALIZZATO

Nessuna sanzione penale per l'ingiuria in video chat

Corte di cassazione - Sentenza 31 marzo 2020 n. 10905

Non incorre nel rischio di una sanzione penale chi insulta l'interlocutore in una video chat, anche se alla presenza di più persone. Non scatta infatti il reato di diffamazione, dal momento che la persona offesa è presente, ma si rientra nella fattispecie dell'ingiuria che però è stata depenalizzata dalla legge n. 7 del 2016. Lo ha stabilito la Corte di cassazione con la sentenza n. 10905 di oggi, accogliendo il ricorso di un uomo che era stato condannato al pagamento di 600 euro di multa

Attenzione! Il contenuto è riservato agli abbonati di Guida Al Diritto o Banca Dati Diritto24 .

Se sei già abbonato effettua l'accesso. Recupera password Attiva il Servizio Sei abbonato ma non hai ancora attivato il servizio? Attivazione Come Abbonarsi Guida Al Diritto il più prestigioso settimanale di documentazione giuridica. Banca Dati Diritto24 la nuova banca dati di Diritto24