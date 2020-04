no al peculATO

Intramoenia, no al peculato per il medico che trattiene somme "percentualmente insignificanti"

Corte di cassazione - Sentenza 1° aprile 2002 n. 1103

Non scatta il reato di peculato per il medico ospedaliero – nel caso il dirigente del reparto di ginecologia di un ospedale del catanese – che non ha versato all'azienda sanitaria le parcelle ricevute per tre visite in "intra moenia" su di un totale di oltre 600 consulti in tre anni. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, con la sentenza n. 11003 di oggi, accogliendo con rinvio il ricorso del sanitario per la mancata prova dell'elemento psicologico, ovvero di aver agito spinto dalla volontà di ...

Attenzione! Il contenuto è riservato agli abbonati di Guida Al Diritto o Banca Dati Diritto24 .

Se sei già abbonato effettua l'accesso. Recupera password Attiva il Servizio Sei abbonato ma non hai ancora attivato il servizio? Attivazione Come Abbonarsi Guida Al Diritto il più prestigioso settimanale di documentazione giuridica. Banca Dati Diritto24 la nuova banca dati di Diritto24