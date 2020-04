legge 3/2019

Spazzacorrotti, no al carcere per chi godeva della sospensione pena

Corte di cassazione - Sentenza 2 aprile 2020 n. 11202

Il divieto di misure alternative alla detenzione, disposto dalla legge "Spazzacorrotti" (n. 3/2019) per i reati contro la Pubblica amministrazione non si applica a chi, prima della sua entrata in vigore, aveva già ottenuto la sospensione dell'esecuzione della pena in carcere, anche se era ancora in attesa della decisione del Tribunale di sorveglianza sulla diversa misura. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, sentenza n. 11202 di oggi, bocciando il ricorso della Procura del tribunale di Napoli ...

