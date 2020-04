Gli avvocati penalisti del Lazio si schierano contro decisione della presidenza della Corte d'Appello di Roma che ha rinviato "a data da destinarsi tutte le udienze dei processi con imputati liberi fissate dal 16 aprile al 30 giugno".

"I dati statistici al 7 aprile 2020 dicono che nel Lazio a fronte di quasi sei milioni di residenti, ci sono 1.432 persone ricoverate e 1.868 in isolamento domiciliare. Un dato - affermano i presidenti delle camere penali del distretto in una lettera inviata al presidente facente funzione della Corte d'Appello di Roma, Fabio Massimo Gallo- che per fortuna di chi risiede in questa regione non consente paragoni con altre realtà territoriali, molto più tragicamente colpite da questa terribile pandemia e quindi con fattori di rischio incommensurabilmente più alti. Questo non vuole certo dire che chi scrive chiede di abbassare la guardia o di cessare immediatamente ogni profilo di precauzione".



I penalisti proseguono: "ci chiediamo però se già oggi, senza che si sappia come evolverà la situazione all'11 maggio - data prevista dall'ultimo decreto del presidente del consiglio per il congelamento dei termini procedurali - sia davvero necessario operare una vera e propria "rottamazione" di un numero impressionante di processi. Perché questo è il pericolo che si corre nel prevedere un rinvio "a data da destinarsi".



"Chiediamo, in qualità di rappresentanti degli avvocati penalisti del distretto, se non sia invece necessario, più che semplicemente opportuno, rinviare a quella data una decisione così drastica e drammatica, atteso che l'esigenza di fare ripartire quanto prima tutte le attività del nostro Paese è una prospettiva che deve accomunare tutti i cittadini del nostro Stato", conclude la lettera.