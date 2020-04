"Quello che avevamo facilmente previsto un mese fa, e che uno Stato che non debba vergognarsi di sè avrebbe dovuto evitare che accadesse, è puntualmente accaduto. Gli irresponsabili profeti del carcere come luogo protetto dalla epidemia, dispensatori di rassicuranti contabilità quotidiane sull'esiguo numero di detenuti contagiati, dovranno rispondere di questo e di altro che altrettanto inevitabilmente accadrà. I 20 detenuti postivi nel carcere di Dozza sono la ovvia conseguenza di una cultura populista e giustizialista del carcere che mostra tutta la sua indecenza etica e la sua sciagurata pericolosità sociale. Anche da Voghera giungono notizie di grande allarme. Si intervenga subito, nelle carceri ci sono ancora diecimila detenuti oltre la capienza regolamentare. Il Governo si assuma la responsabilità di decisioni immediate, o rischia di dover rispondere di una catastrofe".