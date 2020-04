Frode in pubbliche forniture

Mensa scolastica, frode per chi viola il capitolato nella preparazione dei pasti

Corte di cassazione - Sentenza 14 aprile 2020 n. 12073

Scatta il reato di "Frode in pubbliche forniture" per il rappresentante legale dell'azienda aggiudicataria dell'appalto per la refezione scolastica che nella preparazione dei pasti impieghi "prodotti diversi da quelli previsti nel capitolato". Lo ha stabilito la Corte di cassazione

Attenzione! Il contenuto è riservato agli abbonati di Guida Al Diritto o Banca Dati Diritto24 .

Se sei già abbonato effettua l'accesso. Recupera password Attiva il Servizio Sei abbonato ma non hai ancora attivato il servizio? Attivazione Come Abbonarsi Guida Al Diritto il più prestigioso settimanale di documentazione giuridica. Banca Dati Diritto24 la nuova banca dati di Diritto24