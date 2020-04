Con un comunicato pubblicato sul sito, Cassa forense invita i richiedenti a trasmettere l'intregrazione relativa alla esclusività di iscrizione all'Istituto per evitare il blocco dello slittamento della graduatoria che permetterebbe di accedere al bonus alle domande successive che risultano complete. La Cassa rassicura poi gli iscritti che non hanno ricevuto comunicazioni affermando che non "devono considerarsi esclusi a priori in quanto la circostanza può dipendere, non solo da evenienze come quella appena sopra indicata, ma anche da verifiche in corso sui redditi".

IL COMUNICATO

Si invitano gli iscritti che hanno presentato domanda di erogazione del c.d. Bonus Covid-19 ma non ancora l'integrazione relativa alla esclusività di iscrizione alla Cassa Forense, di farlo quanto prima ovvero di formalizzare la loro rinuncia alla domanda all'indirizzo mail assistenzabonuscovid19@cassaforense.it.

Ciò in quanto, se è vero che il termine di presentazione delle istanze è fissato al 30 aprile 2020, è altrettanto vero che le posizioni incomplete restano sospese fino a quella data e comportano l'impossibilità di slittamento della graduatoria a domande successive che risultano complete e potrebbero essere messe in pagamento.

Con l'occasione si chiarisce che gli iscritti ai quali non è ancora giunta alcuna comunicazione né il bonifico della somma non devono considerarsi esclusi a priori in quanto la circostanza può dipendere, non solo da evenienze come quella appena sopra indicata, ma anche da verifiche in corso sui redditi o da chiarimenti richiesti al Ministero da parte dell'Adepp ma non ancora pervenuti.

A istruttoria definita verrà inviata una comunicazione personale a ciascun richiedente circa l'esito dell' istanza.