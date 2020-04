Processi da remoto, Garante privacy scrive a Bonafede: tema "rilevantissimo"

emergenza covid-19

Il Garante della Privacy Antonello Soro ha scritto una lettera al ministro della Giustizia Alfonso Bonafede , chiedendo di fornirgli "o gni elemento ritenuto utile alla migliore comprensione delle caratteristiche dei trattamenti effettuati nel contesto della celebrazione, a distanza, del processo penale, ai fini dell'esercizio delle funzioni istituzionali attribuite a questa Autorità".



Il riferimento è alle norme contenute nei decreti sull'emergenza Coronavirus sulla partecipazione a distanza per qualsiasi processo penale con imputati detenuti. A rivolgersi al Garante era stata l'Unione delle camere penali, segnalando che la partecipazione a distanza avviene attraverso due programmi commerciali di una società estera (Skype for Business e Teams, della società Microsoft Corporation), individuati dalla Direzione generale dei sistemi informativi e automatizzati (DGSIA) del Ministero della Giustizia e sollevando dubbi sul rispetto delle garanzie minime di sicurezza, riservatezza e protezione dei dati personali richieste dalla normativa nazionale e sovranazionale".



Temi ritenuti "sicuramente rilevantissimi e degni della massima attenzione" dall'Autorità Garante della privacy, che fa notare di non essere stata "investita di alcuna richiesta di parere" sulle norme emanate con i decreti, né sulla scelta della piattaforma per la celebrazione da remoto del processo penale.



"I tempi contratti" delle decisioni, scrive Soro, "hanno, verosimilmente, indotto ad omettere un passaggio - ritengo di evidenziare - tutt'altro che formale e che ha, invece, consentito sinora di realizzare un confronto sempre utile al fine di massimizzare la tutela dei vari beni giuridici in gioco, tra i quali appunto anche il diritto alla protezione dei dati personali".