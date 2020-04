Il ministro della Giustizia, il Corpo della polizia penitenziaria e il Dap, il dipartimento che amministra le carceri, prendano le distanze dalle "gravissime affermazioni" contro i Garanti dei Detenuti (nazionale e della Campania) di alcune sigle sindacali della Polizia Penitenziaria per gli interventi di questi uffici sul caso delle denunce di percosse ai detenuti, che sarebbero avvenute nel carcere di Santa Maria Capua Vetere.



Interventi "doverosi", secondo i penalisti, ma che "non sono piaciuti ai rappresentanti della Polizia Penitenziaria che sono giunti ad affermare che la richiesta d'indagini sarebbe un 'attacco allo Stato' e un 'piano di destabilizzazione' contro la polizia penitenziaria", spingendosi sino a chiedere al ministro della Giustizia di "rimuovere la figura del Garante".



"Evidentemente il sistema e lo Stato che questi signori vogliono è quello di Polizia, dove le indagini non vengono espletate e dove l'Autorità ha 'carta bianca' per sopraffare i deboli", affermano le Camere penali, certe però che l'opinione di queste sigle sindacali "non rappresenta

affatto l'intera Polizia Penitenziaria, composta da donne e uomini pronti al sacrificio nel rispetto del loro fondamentale e difficile ruolo".