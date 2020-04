319-QUATER C.P.

Induzione indebita per l'agente che chiede soldi per la casa popolare

Corte di cassazione - Sentenza 21 aprile 2020 n. 12612

Tentata induzione indebita a dare o promettere utilità per l'agente di polizia che chiede la somma di 500 euro per l'assegnazione di un alloggio popolare "già oggetto di abusiva occupazione". Lo chiarisce la Cassazione, sentenza n. 12612, in un passaggio della decisione che ha tuttavia dichiarato l'estinzione del reato

