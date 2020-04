BENI CULTURALI DELLO STATO

Impossessamento di reperti, no alla particolare tenuità anche se il valore è modesto

Corte di cassazione - Sentenza 22 aprile 2020 n. 12653

Impossessarsi, attraverso scavi clandestini, di reperti archeologici anche se di modesto valore non può mai integrare una causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. Si tratta infatti di un "vero e proprio saccheggio di un patrimonio della collettività" che dunque va punito ai sensi del Codice dei beni culturali. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, con la sentenza n. 12653

